Canarie, cresce la domanda di abitazioni di lusso e i prezzi s’impennano

L’incremento della domanda di ville prestigiose e di appartamenti in residence di lusso ha fatto lievitare i prezzi delle Canarie, da tempo gettonate dai pensionati europei per la fiscalità conveniente, con aliquote tre volte meno della nostra Iva e un regime di tassazione con imposte sul reddito cinque volte più basse della media della Ue.

Tuttavia ora, rispetto all’anno scorso, i prezzi del settore residenziale sono cresciuti del 15,4%, il doppio dell’aumento registrato nell’intera Spagna. A Gran Canaria, poi, come spiega Il Sole 24 Ore se i prezzi sono lievitati del 12,1%, sono cresciuti ancora di più, nell’ordine del 18%, a Santa Cruz de Tenerife. “La domanda è in larga parte trainata dagli acquirenti internazionali - osserva Paloma Pérez Bravo, ceo di Sotheby’s International Realty Spagna -. Località leader di Gran Canaria sono le aree di Maspalomas e Meloneras, dove i prezzi viaggiano su medie fra 3mila e 4mila euro al mq., la sempre ricercata Playa del Inglés, con prezzi fino a quasi 7 milioni di euro per le ville d’élite e, ancora, zone come Monte León e il porto turistico di Pasito Blanco”.