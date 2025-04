Canarie, è allerta meteo

Situazione meteo critica nelle isole Canarie. L’Agenzia statale di meteorologia ha emesso un’allerta rossa per rischio estremo su La Palma e Tenerife, a causa degli effetti violenti della burrasca Nuria, che sta provocando venti di intensità uragano e piogge torrenziali sull’arcipelago.

Come riporta Tempoitalia.it, l’est dell’isola di La Palma è particolarmente esposto a raffiche devastanti fino a 130 chilometri orari, mentre la parte ovest dell’isola è in allerta arancione per venti fino a 100 km/h. Anche Tenerife, Gran Canaria, La Gomera ed El Hierro sono interessate da condizioni meteo estreme, con venti molto forti e precipitazioni abbondanti.

Le piogge intense potrebbero raggiungere accumuli fino a 20 litri per metro quadrato in un’ora, soprattutto su La Palma, aggravando il rischio di frane e allagamenti.

Oltre ai fenomeni atmosferici, la tempesta marittima colpisce le coste canarie. Sono previste raffiche marine tra 50 e 74 chilometri orari e onde alte fino a 5 metri, con gravi rischi per la navigazione e le attività portuali.

Inoltre oggi, sette comunità autonome della Spagna peninsulare si trovano in allerta gialla. Madrid e la Castiglia sono interessate da forti precipitazioni, mentre Navarra e Paesi Baschi registrano raffiche di vento molto intense.

Nel pomeriggio, anche le isole Baleari sono entrate in allerta gialla per fenomeni costieri e venti forti, con onde fino a 3 metri previste lungo le coste di Maiorca e Alicante.

Nelle zone interne come la Sierra de Madrid, il sistema montuoso di Guadalajara e la zona dell’Iberico de Soria, potrebbero cadere fino a 40 litri per metro quadrato in 12 ore. In molte aree settentrionali e montuose del Paese, le raffiche potrebbero toccare i 70 chilometri orari.