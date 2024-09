Caraibi, Ian Gooding-Edghill è il nuovo presidente dell’Organizzazione del Turismo

Cambio al vertice dell’Organizzazione del Turismo dei Caraibi. Il ministro del Turismo e dei Trasporti Internazionali di Barbados, Ian Gooding-Edghill, è stato eletto nuovo presidente, nel corso dell’Assemblea generale annuale, tenutasi alle Isole Cayman lo scorso 3 settembre.

In qualità di presidente, Edghill - che succede a Kenneth Bryan, ministro del Turismo delle Isole Cayman - guiderà il Consiglio dei Ministri e dei Commissari del Turismo della Cto per i prossimi due anni.

“È un grande onore che Barbados sia stata scelta per rappresentare la regione a questo livello - ha commentato il neo presidente -. Sono profondamente impegnato a lavorare con i miei colleghi di tutti i Caraibi per rafforzare il nostro settore turistico, promuovere una crescita sostenibile e affrontare le sfide e le opportunità che ci attendono. Insieme, continueremo a posizionare i Caraibi come destinazione turistica leader nel mondo”.

Tra le priorità del suo mandato, l’aggiornamento dell’organizzazione per rispondere alle esigenze dei diversi Paesi membri e ale richieste emergenti dei consumatori.

Nel corso dell’Assemblea generale, è stato nominato anche il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione dell’Organizzazione del Turismo dei Caraibi, nella persona di Andrea Franklin, amministratore delegato della Barbados Tourism Marketing Inc.