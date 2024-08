Star of the Seas di Royal Caribbean International si prepara a offrire il meglio dei Caraibi in crociere di 7 notti in partenza da Port Canaveral, in Florida.

Ad agosto 2025, ogni tipo di famiglia e di vacanziere potrà così sperimentare le caratteristiche introdotte per la prima volta da Icon of the Seas e anche le rivisitazioni dei piatti preferiti, come quelli del nuovo ristorante Lincoln Park Supper Club, una rivisitazione dell’esperienza del supper club ispirata alla Chicago degli anni ‘30, che abbina più portate all’intrattenimento dal vivo. Sul ponte c’è di tutto, dai sei scivoli del parco acquatico Category 6 e le sette piscine, una per ogni giorno della settimana, al quartiere Surfside, progettato per le giovani famiglie, e a quella che sarà una delle due uniche piscine a sfioro sospese in mare, la Hideaway, riservata agli adulti.

“Star of the Seas è il secondo atto coraggioso di questa nuova era di vacanze, introdotta per la prima volta con Icon of the Seas e che, con un’altra destinazione di viaggio top, sta mettendo sulla mappa le migliori vacanze del mondo - ha commentato Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International -. Tra Miami e Port Canaveral, sarà possibile vivere una vacanza che combina diversi aspetti - dal rifugio sulla spiaggia alla fuga in un resort, all’avventura nei parchi a tema - con esperienze che fanno notizia per gli anni a venire”.

Otto i quartieri presenti su Star of the Seas, che sono destinazioni a se stanti, con quello che serve: ristoranti e bar, intrattenimento dal vivo.

Quando arriverà a Port Canaveral, Star si unirà alla nuova nave della Oasis Class, Utopia of the Seas ed entro la prossima estate i vacanzieri potranno recarsi in Florida e scegliere il meglio di entrambi i mondi: una vacanza di una settimana ai Caraibi, un week end di 3 notti o una fuga di 4 notti in settimana alle Bahamas.

A rafforzare la qualità delle destinazioni, aggiungendosi alla lista delle esperienze di spicco di Royal Caribbean, contribuirà anche l’apertura a fine 2025 del Royal Beach Club Paradise Island alle Bahamas, il primo della Royal Beach Club Collection.