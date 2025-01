Ulteriore passo avanti nella semplificazione delle procedure per i viaggi in Cina. Fino al 31 dicembre 2025 l’esenzione del visto di ingresso è stata estesa da 15 a 30 giorni.

L’agevolazione, prevista per i turisti di 38 paesi, tra cui l’Italia, riguarda i viaggi in Cina e in transito su altre destinazioni.

Inoltre, per chi intende fare uno stop over in Cina, per poi proseguire con altre destinazioni, il free transit è stato esteso a 240 ore, ovvero 10 giorni.

Unico requisito necessario è il possesso di un passaporto valido con scadenza di almeno sei mesi dalla data di partenza e due pagine vuote.