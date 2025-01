Dream of the Desert, Arsenale e Arabia saudita presentano il treno a 5 stelle

Arsenale e Ferrovie dell’Arabia Saudita hanno presentato il design di Dream of the Desert, il primo treno italiano cinque stelle in Arabia Saudita. Il progetto, frutto della collaborazione tra SAR, Arsenale, il Ministero della Cultura Saudita, l’Autorità Saudita per il Turismo e il Development Authorities Support Center, unisce l’innovazione del design italiano con l’autenticità del patrimonio culturale saudita.

Composto da 14 carrozze e 34 suite di lusso, il treno è stato progettato dall’architetto Aline Asmar d’Amman, fondatrice dello studio Culture in Architecture .

Gli interni riflettono il fascino del deserto arabico, con tonalità sabbiose, texture scolpite e materiali pregiati che celebrano l’artigianato locale. Gli spazi evocano storie antiche reinterpretate in chiave moderna, sottolineando l’eccellenza del design e la maestria dell’alta artigianalità.

L’esperienza a bordo comprende le sale del lounge bar e del ristorante che si ispirano agli ambienti tradizionali del majlis, con eleganti dettagli in legno intagliato a mano e motivi geometrici che incarnano il calore e l’ospitalità saudita. Il menu offre una proposta gastronomica esclusiva che unisce tradizione e innovazione. Inoltre, opere d’arte e fotografie a bordo celebrano il patrimonio naturale e storico dell’Arabia Saudita.

Paolo Barletta, ceo del Gruppo Arsenale, ha dichiarato: “Quando abbiamo concepito per la prima volta Dream of the Desert, il nostro obiettivo era creare un’esperienza di viaggio senza pari, che conducesse gli ospiti in un’indimenticabile avventura attraverso il cuore dell’Arabia Saudita. Questo progetto è più di un semplice treno di lusso; è un’esperienza immersiva che fonde design raffinato curato dalla visione di Aline Asmar d’Amman, e tradizioni culturali. Lavorare con Sar ci ha permesso di dare vita a questo progetto in modo autentico e fedele alla bellezza propria dell’Arabia Saudita. Dream of the Desert inizierà le operazioni entro la fine del terzo trimestre del 2026”.

In linea con la Visione Saudita 2030, l’iniziativa mira a sviluppare il turismo di alta gamma e a promuovere, attraverso l’eccellenza del design italiano, la cultura locale. In collaborazione con il Ministero della Cultura, il treno offrirà anche programmi culturali, permettendo ai passeggeri di approfondire le tradizioni saudite.

Il ministro dei Trasporti e dei Servizi Logistici, Saleh bin Nasser Al-Jasser, presidente di Sar, ha sottolineato l’importanza strategica del progetto. “La strategia nazionale per i trasporti e la logistica punta a sviluppare una rete di trasporti integrata che rafforzi la posizione dell’Arabia Saudita come hub logistico globale. Il treno Dream of the Desert è una testimonianza del nostro impegno verso questa visione, offrendo soluzioni innovative che elevano sia il settore dei trasporti che quello turistico”.