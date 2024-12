Giamaica al lavoro per sviluppare il turismo di lusso

La Giamaica punta sul turismo di lusso. Lo ha confermato il ministro del Turismo, Edmund Bartlett, lanciando la nuova area di sviluppo curata da Pinnacle a Montego Bay.

“Questo per noi è un punto cruciale – ha detto Bartlett -. Ci concentreremo sul turismo di lusso come parte fondamentale della differenziazione dell’esperienza giamaicana”. L’obiettivo di investire sul nuovo target alto è in linea con la strategia Blue Ocean, lanciata nel 2021. Tale strategia vuole reinventare il turismo in Giamaica identificando e stabilendo “politiche, sistemi, protocolli e standard innovativi che assicurino ai visitatori un’esperienza più sicura, protetta e senza problemi, mentre si costruisce un nuovo modello turistico nazionale, basato su un portafoglio diversificato di attrazioni e attività uniche e autentiche, che attingono in larga misura alle risorse naturali e culturali della Giamaica”.

Parlando della necessità di “creare un’esperienza di lusso in Giamaica”, il ministro ha affermato che “negli ultimi 20 anni ci abbiamo armeggiato intorno e non abbiamo fatto abbastanza per creare quell’esperienza di lusso con il tipo di struttura e l’investimento che è richiesto per essa”.

Fra le idee del ministro, quella di suddividere in zone le aree e sviluppare zone specifiche per diversi tipi di prodotti.