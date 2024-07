Ad appena una settimana dall’inizio dei Giochi Olimpici, Parigi potrebbe non attirare la folla di turisti originariamente prevista.

Dalle prime rilevazioni, pare che non si verificherà il tanto atteso boom turistico. Qualche giorno fa, le prenotazioni alberghiere per i giorni ‘top, come riporta Preferente, erano ferme all’81% dell’offerta, con prezzi molto contenuti proprio perché manca la domanda.

I visitatori ci sono, ma a questo dato va contrapposta la perdita di viaggiatori francesi e anche europei, che avrebbero scelto di evitare la capitale francese. Le autorità continuano a mostrarsi speranzose, ma gli imprenditori e i motori di prenotazione indicano una situazione incerta.

Sncf indica che ci sono ancora molti biglietti da vendere per il periodo di attesa forte domanda. E Air France, che avrebbe dovuto trarre vantaggio dall’evento, annuncia perdite a causa del calo delle prenotazioni.

La Francia ha investito 7,5 miliardi nell’organizzazione dei Giochi Olimpici, i primi del dopo pandemia. Gli analisti finanziari ritengono che questi giochi potrebbero essere i primi in cui i conti potrebbero non tornare, malgrado non si siano dovute realizzare molte infrastrutture turistiche a supporto.