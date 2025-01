Google Maps cambia il nome del Golfo del Messico: negli Usa sarà Golfo d’America

Rotta verso il Golfo del Messico, anzi no il Golfo d’America. O forse tutt’e due. Dipende da dove ci si collega con lo smartphone.

Google Maps ha annunciato che, in linea con l’ordine esecutivo firmato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, per gli utenti degli Stati Uniti il Golfo del Messico si chiamerà Golfo d’America. Nel resto del mondo, precisa ilsole24ore.com, l’area sarà chiamata con entrambi i nomi, mentre in Messico resterà solo il nome Golfo del Messico.

A essere modificata sarà anche la cima dell’Alaska, la montagna più alta del Nord America, che si chiamerà Monte McKinley negli Stati Uniti, sempre in seguito alle disposizioni del nuovo inquilino della Casa Bianca.

“Abbiamo una prassi consolidata di applicare i cambiamenti di nome quando sono stati aggiornati dal governo ufficiale”, ha spiegato lo stesso colosso di Mountain View in un post su X.