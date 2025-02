Hotel in Spagna, code ai check-in e disservizi per la nuova legge sulla raccolta dei dati

La ‘legge Marlaska’ continua a far discutere. E gli hotel spagnoli alzano la voce sulla nuova norma che impone alle strutture ricettive la raccolta di una quantità maggiore di dati sui clienti per la registrazione, con l’invio dei medesimi tramite una piattaforma dedicata.

La federazione delle imprese alberghiere di Maiorca sta invitando gli hotel a raccogliere e archiviare tutte le problematiche rilevate sul tool fornito dal Governo per caricare i dati. Stanno infatti arrivando segnalazioni di guasti e disservizi, senza una risposta da parte del servizio tecnico del ministero.

Secondo gli alberghi, il nuovo sistema impedirebbe ad esempio il check-in in alcuni orari notturni oppure, come elenca preferente.com, ha aumentato i tempi della registrazione da parte dei clienti in arrivo, alcuni dei quali hanno anche manifestato disagio per le domande poste dal form.