Il ciclone Martinho si avvicina all’Italia

Il ciclone Martinho ha colpito la Penisola Iberica, causando danni sia in Spagna sia in Portogallo. In queste ore si sta avvicinando all’Italia.

In Portogallo, come segnala ilmeteo.it, la tempesta ha provocato venti con raffiche fino a 120 chilometri orari, causando disagi significativi, tra cui incidenti stradali e la sospensione della circolazione sul ponte 25 Aprile di Lisbona. In Spagna, in particolare in Galizia, le raffiche di vento hanno raggiunto i 146 chilometri orari ad A Veiga, causando parecchi danni.

Stando alle ultime previsioni, il ciclone Martinho raggiungerà l’Italia nel fine settimana, portando con sé piogge torrenziali e venti forti. Si prevedono raffiche fino a 100 chilometri all’ora e mareggiate con onde alte fino a 3-4 metri.

Massima attenzione in particolare su Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia dove non si esclude il rischio di nubifragi.

In generale, la parte finale di marzo sarà interessata da un maltempo quasi continuo e purtroppo non sono da escludere eventi alluvionali a causa dei mari troppo caldi.