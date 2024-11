Il fondo Usa Apollo metterà in vendita hotel in Spagna per 300 milioni di euro

Grandi manovre in vista in Spagna sul fronte alberghiero. Il fondo americano Apollo infatti starebbe studiando la vendita di cinque hotel per vacanze in Spagna.

L’operazione, come sottolinea hosteltur.com, potrebbe essere completata nel 2025 e ammontare a circa 300 milioni di euro.

L’intenzione sarebbe quella di vendere tutte le 5 proprietà a un solo acquirente.

L’elenco degli hotel che saranno messi in vendita comprende l’Ocean House Costa del Sol affiliato a Meliá (372 camere), l’Hilton Mallorca Galatzó (208 camere), gli hotel Mondrian (154 camere) e Hyde (401 camere ) a Ibiza e l’Hotel Las Águilas Affiliato da Meliá a Puerto de la Cruz (215 camere).