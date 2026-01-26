Il Giappone sta costruendo il treno più veloce del mondo

Il Giappone è impegnato nello sviluppo del treno più veloce del mondo, il L0 Series, un convoglio a levitazione magnetica (maglev) prodotto e testato dalla Central Japan Railway Company. Come riporta Euronews, il nuovo treno dovrebbe raggiungere una velocità massima di 603,5 km/h, superando nettamente l’unico maglev commerciale oggi in funzione, lo Shanghai Maglev in Cina, che arriva a 460,2 km/h.

Attualmente, il collegamento ferroviario tra Tokyo e Nagoya richiede da un’ora e 26 minuti fino a oltre due ore e mezza, a seconda del servizio scelto, tra i più rapidi Shinkansen o i più lenti Kodama e Hikari.

Con l’entrata in funzione della linea Chuo Shinkansen, progettata per il treno L0 Series, il tempo di viaggio dovrebbe ridursi a circa 40 minuti. È inoltre prevista, in una fase successiva, l’estensione del servizio fino a Osaka, creando di fatto un’unica grande area metropolitana integrata tra Tokyo, Nagoya e Osaka. Una volta operativo, il L0 Series dovrebbe coprire la tratta Tokyo-Osaka in circa un’ora, contro le due ore e 20 minuti fino a quattro ore necessarie oggi.

Finora, il progetto ha già raggiunto un costo stimato di circa 52 miliardi di sterline, pari a 59,9 miliardi di euro.

Inizialmente previsto per il 2027, il completamento del progetto ha accumulato un ritardo di otto anni, con una data di inaugurazione ora ipotizzata tra il 2034 e il 2035.