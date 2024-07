Il Principato di Monaco al centro del mercato degli eventi

Grazie a più di 150 sedi e 65mila metri quadrati per l’organizzazione di eventi, il Principato di Monaco è oggi considerato top destination per il mercato Mice oltre che per il segmento leisure: con un tasso medio d’occupazione alberghiera tornato al 45,8% nel primo trimestre 2024 (+1.8% sull’analogo periodo 2023 e prezzo medio per camera pari 474 euro nel 2023), sono stati registrati oltre 102mila pernottamenti (+5.2%).

“L’offerta monegasca per il Mice risulta sempre più internazionalizzata - hanno spiegato Elisa Eterno e Serena Calabrese di Interface Tourism, rappresentanti in Italia di Visit Monaco durante la tappa veneziana del roadshow organizzato con Mice&MoreEvents - tant’è che la componente extraeuropea si è oggi assestata attorno al 30% del totale, con contributi soprattutto statunitensi e mediorientali”.

“Il trend è favorito da grandi eventi marittimi come la Monaco Energy Boat Challenge a luglio o il Monaco Yacht Show a settembre, ma soprattutto da location con un’ottima competitività qualità/prezzo: fra queste, il Grimaldi Forum, la Salle des Etoiles, o anche la Chapiteau de l'Espace Fontvieille e il Museo Oceanografico” concludono.