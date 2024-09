L’Arabia Saudita accelera sul turismo e, per incoraggiare gli investitori internazionali, il governo di Riad ha deciso di abolire le tariffe per il rilascio delle licenze per attività commerciali per hotel, appartamenti alberghieri e resort residenziali nel regno.

La decisione fa parte del ‘Tourism Investment Enabler Programme’, lanciato dal Paese a marzo, con l’obiettivo di rendere il regno una potenza turistica globale in linea con gli obiettivi della ‘Vision 2030’ del regime saudita. Un progetto di ampio respiro che prevede la modernizzazione del regno e la diversificazione della sua economia; per raggiungere quest’ultimo obiettivo sono già stati investiti più di 800 miliardi di dollari.

L’Arabia Saudita, cime spiega Il Fatto Quotidiano, sta anche lavorando al rilascio di nuove licenze per le compagnie aeree che potranno operare all’interno del Paese. Intanto Saudia Airlines ha recentemente concluso un accordo per l’acquisto di 105 nuovi aeromobili e la strategia dell Arabia Saudita è di aumentare il numero di passeggeri a 300 milioni. Il Paese ha già stabilito collegamenti diretti con 170 destinazioni su un obiettivo futuro di 250.