La Comunità di Madrid chiede di rafforzare i controlli in aeroporto per il vaiolo delle scimmie

Dopo la decisione della Cina di avviare lo screening per il vaiolo delle scimmie, anche la Spagna si muove. La Comunità di Madrid ha chiesto al Governo centrale di rafforzare i controlli nello scalo di Barajas, principale porta di accesso dall’estero.

Come riporta preferente.com, al momento le autorità sottolineano come in Spagna e in Europa il rischio sia basso, ma evidenziano anche che attualmente la via di contagio è l’arrivo dall’estero di persone infette.

Tuttavia, il Comitato per la Sicurezza Sanitaria dell’Unione Europea, riunitosi questo lunedì per affrontare l’emergenza sanitaria internazionale, ha concluso che il controllo delle frontiere “non è raccomandato”.