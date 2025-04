La Spagna chiude il programma Golden Visa che concedeva la residenza agli investitori extra Ue

Da ieri, 3 aprile, è ufficialmente chiuso il programma Golden Visa della Spagna. Il Paese chiude così alla possibilità per i cittadini extra-UE di ottenere la residenza tramite investimenti finanziari nel paese.

Come riporta traveldailynews.com il programma era in vigore dal 2013 e ha rilasciato 14.576 residenze. Era stato studiato per attrarre investimenti, visto che richiedeva un impegno finanziario minimo di 500mila euro. Il 95% delle residenze è stata rilasciata a seguito di acquisti immobiliari.

La conclusione del programma è stata principalmente motivata dalle preoccupazioni per l’aumento dei costi degli alloggi nelle principali città come Madrid e Barcellona, ​​dove l’afflusso di investimenti esteri ha avuto un impatto significativo sul mercato immobiliare locale.

I principali beneficiari del programma sono stati cittadini provenienti da Cina, Stati Uniti e Regno Unito.