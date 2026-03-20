Malaga, calo delle prenotazioni: gli hotel abbassano i prezzi

Sconti a raffica dagli hotel di Malaga. Le notizie che arrivano dalla destinazione parlano di un calo delle prenotazioni alle porte della Pasqua: un fenomeno cui gli albergatori stanno facendo fronte con una serie di riduzioni dei prezzi che preferente.com definisce “senza precedenti”.
Anche le piattaforme di prenotazioni stanno registrando questa tendenza: l’esempio riportato dal portale di informazione trade spagnolo parla di soggiorni da 3mila euro venduti ora a 1.600.
Al centro del problema ci sarebbe la questione dei treni e della linea che ha visto l’incidente ferroviario dello scorso gennaio. Il taglio dei collegamenti legato agli interventi ora in corso sulla linea avrebbe infatti inciso in maniera sensibile sulle prenotazioni.
Remo Vangelista