Malaga, calo delle prenotazioni: gli hotel abbassano i prezzi

Sconti a raffica dagli hotel di Malaga. Le notizie che arrivano dalla destinazione parlano di un calo delle prenotazioni alle porte della Pasqua: un fenomeno cui gli albergatori stanno facendo fronte con una serie di riduzioni dei prezzi che preferente.com definisce “senza precedenti”.

Anche le piattaforme di prenotazioni stanno registrando questa tendenza: l’esempio riportato dal portale di informazione trade spagnolo parla di soggiorni da 3mila euro venduti ora a 1.600.

Al centro del problema ci sarebbe la questione dei treni e della linea che ha visto l’incidente ferroviario dello scorso gennaio. Il taglio dei collegamenti legato agli interventi ora in corso sulla linea avrebbe infatti inciso in maniera sensibile sulle prenotazioni.