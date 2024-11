Le Maldive confermano il loro primato come paradiso turistico mondiale conquistando due prestigiosi riconoscimenti ai World Travel Awards. Per il quinto anno consecutivo l’arcipelago è stato incoronato Migliore Destinazione del Mondo, affiancando per la prima volta il titolo di Migliore Destinazione Green del Mondo.

“Un traguardo senza precedenti che consolida la posizione delle Maldive come icona globale del turismo - ha dichiarato Ibrahim Shiuree, ceo e managing director di Maldives Marketing and Public Relations Corporation (MMPRC/Visit Maldives) -. Il riconoscimento come Migliore Destinazione Green del Mondo evidenzia il nostro impegno verso la conservazione ambientale e il turismo sostenibile. Continueremo a lavorare con dedizione alla tutela dell’ambiente per le future generazioni”.

Oltre ai premi globali, le Maldive si sono aggiudicate altri due titoli regionali: Migliore Destinazione per Luna di Miele dell’Oceano Indiano 2024 e Migliore Destinazione per le Immersioni dell’Oceano Indiano 2024. Riconoscimenti che sottolineano la capacità dell’industria turistica maldiviana di offrire esperienze indimenticabili, sempre con un occhio di riguardo alla tutela ambientale. Un’ulteriore prova che il connubio tra bellezze naturali e sostenibilità può diventare il punto di forza per un turismo d’eccellenza.