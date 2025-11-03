Maldive, scatta il divieto di fumo per i nati dopo gennaio 2007

Dal primo novembre le Maldive hanno avviato il divieto di fumo per chiunque sia nato dopo gennaio 2007, diventando l'unica nazione al mondo con un divieto 'generazionale' sul tabacco. Lo ha annunciato il Ministero della Salute. In base alla nuova disposizione, alle persone nate dal 1° gennaio 2007 in poi è vietato acquistare, utilizzare o vendere prodotti del tabacco all'interno delle Maldive.

Il divieto si applica anche ai visitatori e la vendita di prodotti del tabacco a un minorenne comporta una multa di 50.000 rufiyaa (3.200 dollari), mentre l'uso di dispositivi per lo svapo comporta una multa di 5.000 rufiyaa (320 dollari).