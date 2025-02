Parchi Usa, chiusure e limitazioni per i licenziamenti

I licenziamenti del personale federale degli Stati Uniti stanno iniziando ad avere le prime ripercussioni anche sulle aperture dei Parchi nazionali. I tagli stabiliti dal presidente Trump, che hanno visto un taglio di circa 1000 dipendenti del National park service, hanno infatti messo le amministrazioni delle aree protette in difficoltà nel mantenere gli orari e i tempi di apertura dei servizi.

Fra le prime ripercussioni, si legge su Travelpulse, il Saguaro National Park a Tucson ha chiuso i suoi 2 centri visitatori a partire da oggi; lo Yosemite National Park ha bloccato le prenotazioni per 577 piazzole per il campeggio quest'estate; Effigy Mounds in Iowa chiuderà il suo centro visitatori due giorni alla settimana fino all'estate e il Carlsbad Caverns National Park nel New Mexico ha annullato le visite guidate.

Difficoltà anche per le visite scolastiche, che si sarebbero dovute tenere nei prossimi mesi e che vedono i parchi in carenza di personale.