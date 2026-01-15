Parigi, si chiude bene il 2025 del turismo: performance migliori delle Olimpiadi

Si è chiuso in positivo il 2025 di Parigi. Nel mese di dicembre le strutture ricettive della capitale francese hanno registrato la loro migliore performance dell’anno.
Secondo i dati preliminari di CoStar, riportati da traveldailynews.com, l’occupazione alberghiera ha raggiunto il 76,7%, in aumento del 6,6% rispetto allo stesso periodo del 2024.
Confrontando anno su anno, la tariffa media giornaliera (Adr) è cresciuta dell’1,1% rispetto al dicembre del ‘24, attestandosi intorno ai 371,87 euro, mentre il fatturato per camera (RevPAR) è aumentato del 7,8%, arrivando a 285,13 euro.
Il picco si è registrato a Capodanno, con un tasso di occupazione al 93,3%, un Adr a quota 586,11 euro e un RevPAR intorno ai 547 euro. Performance migliori del periodo delle Olimpiadi 2024.
Remo Vangelista