Come ogni anno si aggiorna la classifica dei Paesi che rilasciano i passaporti più potenti e, viceversa, quelli che comportano maggiori restrizioni per viaggiare. Secondo l'Henley Passport Index 2025, che prende in considerazione ben 199 passaporti valutando il numero di destinazioni alle quali consentono di accedere senza visto, anche quest'anno è Singapore a conquistare il primo posto in classifica con 195 Paesi visa-free su 227.

Seguono il Giappone con 193 Paesi, e poi - terzi a pari merito - quattro nazioni europee ossia Italia, Francia, Germania, Spagna e Finlandia insieme alla Corea del Sud (accesso visa-free in 192 destinazioni).



L'Europa domina la quarta posizione con Austria, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia che permettono di entrare in 191 stati esteri, con Belgio, Portogallo, Svizzera, Uk e Nuova Zelanda a chiudere la top 5 con 190 Paesi.



Per trovare il passaporto statunitense bisogna scendere fino al gradino numero nove (186 destinazioni), un crollo notevole se si pensa che nel 2015 gli Usa portavano al collo la medaglia d'argento.



Infine, come riporta travelpulse.com , occorre dare uno sguardo al fondo della classifica.

Fanalino di coda è l'Afghanistan che permette di visitare soltanto 26 Paesi senza richiedere un visto, con la Siria al penultimo posto (27 Paesi) e l'Iraq terzultimo (31 destinazioni). Male anche i passaporti dello Yemen e del Pakistan (33 destinazioni), e quello somalo con sole 35 destinazioni raggiungibili visa-free.