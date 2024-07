Essere in possesso del passaporto ‘giusto’ può rendere il viaggiare per il mondo più o meno semplice. E stando ai risultati dell’Henley Passport Index di luglio 2024, è Singapore a mantenere salda la prima posizione con il passaporto più potente in assoluto che consente ai propri cittadini di accedere in 195 destinazioni (su 227) senza visto.

Francia, Germania, Italia, Giappone e Spagna conquistano invece la seconda posizione, permettendo ai loro abitanti di entrare visa-free in 192 Stati; subito dopo si piazzano sul terzo gradino del podio Austria, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Corea del Sud e Svezia con 191 Paesi visa-free.

Per trovare il Regno Unito si deve scorrere fino alla quarta posizione, medaglia di legno condivisa con Belgio, Danimarca, Nuova Zelanda, Norvegia e Svizzera (accesso a 190 destinazioni visa-free). Mentre continua a diminuire il potere del passaporto statunitense, oggi all’ottavo posto con sole 186 destinazioni visa-free. Come riporta traveldailynews.com per la prima volta entrano nella top 10 gli Emirati Arabi (nona posizione con 185 destinazioni visa-free), viceversa crolla il Venezuela che nell’ultimo decennio è passato dal 25° al 42° posto. Infine, la nazione con il passaporto più debole si conferma l’ con solo 26 Paesi raggiungibili senza visto.