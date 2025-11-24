Sciopero in Belgio: si complica la settimana dei trasporti in Europa

Non bastava lo sciopero in Italia previsto per il 28 novembre. A complicare la settimana dei cieli europei arriva anche l’agitazione nazionale dei lavoratori in Belgio due giorni prima, il 26 novembre.

L’impatto più consistente si avrà all’aeroporto di Bruxelles, come riporta travelmole.comche ha già annunciato che tutti i voli in partenza il 26 novembre saranno cancellati a causa della mancanza di personale addetto all’assistenza a terra e alla sicurezza.

A essere colpiti nel Paese sono anche i trasporti ferroviari, per uno sciopero di 72 ore che sta già creando i primi problemi. I sistemi di trasporto urbano di Bruxelles, Anversa, Gand e altre grandi città opereranno solo in modo limitato, quando non saranno sospesi del tutto.