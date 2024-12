Seychelles, nel 2024 si contano 240mila arrivi turistici

Le Seychelles si preparano ad archiviare il 2024 con 240mila arrivi globali, numeri stabili rispetto all’anno precedente. L’Italia, nonostante un calo del 3% rispetto al 2023, si riconferma un mercato chiave per la destinazione, posizionandosi tra il quarto e il quinto posto con 18mila visitatori.

In dettaglio, l’Europa si conferma protagonista, con il 62% degli arrivi totali e tra i mercati tradizionali di riferimento spiccano la Germania con 55mila 614 arrivi, la Francia con 40mila 405, la Russia con 32mila 375 e il Regno Unito con 18mila 918 visitatori. L’Italia, consolidando la sua posizione tra i mercati chiave, si piazza tra il quarto e il quinto posto con 18mila arrivi. In crescita gli Emirati Arabi anche se la maggior parte dei turisti arrivi comunque dall’Europa.

“Sebbene il 2024 abbia segnato un lieve rallentamento per il mercato italiano, la destinazione rimane saldamente nella lista dei sogni di molti viaggiatori. Le Seychelles continuano a lavorare con impegno per offrire esperienze autentiche e sostenibili, mirando a soddisfare le esigenze di un turismo sempre più consapevole” ha commentato Danielle Di Gianvito, marketing representative di Tourism Seychelles in Italia.