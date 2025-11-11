Shaikha Al Nowais sarà la prima donna alla guida di UN Tourism dal 2026

UN Tourism ha ufficialmente confermato Shaikha Al Nowais come nuova Segretaria generale dell’organizzazione. La nomina è stata ratificata durante l’Assemblea generale dell’agenzia delle Nazioni Unite riunita a Riyadh, ricevendo ampio consenso dai Paesi membri. Al Nowais entrerà in carica all’inizio del 2026, diventando la prima donna a guidare l’organizzazione nella sua storia cinquantennale.

Con un solido background nel settore privato, Al Nowais ha ricoperto il ruolo di corporate vice president del gruppo Rotana Hotels, una delle principali catene alberghiere del Medioriente. È inoltre presidente del Tourism working group della Camera di commercio di Abu Dhabi e fa parte del consiglio dell’Abu Dhabi businesswomen council e della Les Roches Hospitality Academy, una delle più prestigiose istituzioni accademiche nel campo dell’ospitalità.

Nel suo primo discorso ufficiale da Segretaria generale eletta, Al Nowais ha definito la nomina come “un trionfo collettivo”, sottolineando che “il turismo, nella sua forma migliore, può unire l’umanità e innalzare le nazioni”. Ha poi delineato le cinque priorità strategiche del suo mandato: turismo responsabile, sviluppo delle competenze, tecnologia al servizio del bene comune, finanza innovativa e governance intelligente. L’obiettivo dichiarato è rendere il settore “più inclusivo, resiliente e umano”.

L’Assemblea generale in corso, che segue la conclusione della 124ª sessione del Consiglio esecutivo, proseguirà con quattro sessioni plenarie e sette riunioni specialistiche, dedicate a investimenti, innovazione, istruzione e opportunità nel settore. La nomina di Al Nowais, oltre a rappresentare un passo storico per la parità di genere nelle organizzazioni internazionali, conferma la volontà delle Nazioni Unite di rafforzare la leadership femminile e promuovere una visione più equa e sostenibile del turismo globale.