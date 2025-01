Slovenia, il successo delle piccole città storiche

Slovenia in formato tascabile. Con 311mila arrivi (+20% sul 2023) e 756mila pernottamenti (+14%) registrati a novembre, la collaborazione fra Slovenian Tourist Board e Association of the historic cities of Slovenia (“Zgodovinska Mesta”) dimostra che la strategia turistica volta a trasformare il Paese in una “green & boutique destination” riesce oggi a intercettare nuovi target di clientela, valorizzando circuiti inediti.

“Questo tipo di approccio si rivela vincente soprattutto nei confronti del target 35-44 anni di Paesi confinanti come Italia, Austria e Croazia - spiega Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il turismo in Italia - dal momento che il minor tempo riservato agli spostamenti accresce il livello di approfondimento di territori un tempo erroneamente considerati “aree di transito”, inducendo alla scoperta di località ed esperienze molto più vicine ai gusti individuali”. In particolare, più l’età media si abbassa, più cresce il numero di notti trascorse in Slovenia, con l’ottimo risultato di 3.2 nella fascia d’età 15-24, inclusiva quindi delle scolaresche.

A novembre l’Italia è inoltre tornata il primo mercato d’arrivi internazionali (76mila, pari al 16% del totale pernottamenti, +53% sul 2023), consolidando fuori stagione pure il tradizionale target 45-54 anni, ma su destinazioni come Lubiana, Pirano e Nova Gorica (dal 2025 Capitale europea della Cultura insieme a Gorizia). Toccando i 6,2 milioni di arrivi complessivi (+6% sul 2023) e 16 milioni di pernottamenti (+5%), gli ultimi 11 mesi hanno invece portato sotto i riflettori il territorio di nicchia compreso fra il salotto letterario di Capodistria, Radovljica “capitale slovena della dolcezza”, Idrija con la sua seconda più importante miniera di mercurio al mondo, la misteriosa Tržiè dei mastri calzolai, nonché le grotte di Postumia in versione teatro naturale per grandi eventi.