Slovenia, un presepe vivente da record alle Grotte di Postumia

Il ‘presepe vivente più bello del mondo’, organizzato dal 25 dicembre fino al 30 dicembre nelle Grotte di Postumia in Slovenia, può considerarsi indice dello stato di salute dell’intero pianeta. “I 18 quadri viventi dell’edizione 2024 hanno un valore storico eccezionale - ha dichiarato all’anteprima dell’evento Marjan Batageli, presidente del consiglio d’amministrazione delle Grotte di Postumia - dal momento che ciascuno di essi rappresenta l’inscindibile correlazione fra tutto ciò che accade sopra la superficie della terra e sotto di essa: se la prima si altera, la seconda si trasforma, modificando e compromettendo l’esistenza di ciascun suo abitante”.

Destinazione più visitata della Slovenia, con 1 milione di arrivi internazionali all’anno (37% del totale), il Park Postojnska Jama raggiungerà a fine 2024 un fatturato di 42 milioni di euro, circa il 7% in più rispetto allo scorso anno (Ebitda pari a 20 milioni, +16%).

Un risultato molto positivo nonostante le incertezze economiche, grazie anche alla movimentazione per i 90 minuti dell’evento sacro di 22mila visitatori in soli 5 giorni, oltre che di 100 interpreti (fra cui le star dell’opera Sumika Kanazawa, Ivan Defabiani e Anea Mercedes Anžlovar). Non è un caso che le prenotazioni per accedere in treno ai 5 chilometri di “’palcoscenico sotterraneo’ abbiano già nel mirino l’edizione 2025.