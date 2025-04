Sport, arte e musica: Madrid arricchisce il calendario degli eventi

Madrid si focalizza sui grandi eventi musicali e sportivi per attirare fasce trasversali di clientela. Ricco il palinsesto di appuntamenti anche nel 2025 con proposte moderne e fuori dagli schemi per tutti i tipi di turisti. Si parte da La Cuesta de Moyano, che celebra 100 anni della fiera permanente del libro, e dal nuovo Museo del Palazzo del Capricho, immerso in un parco romantico.

A Matadero Madrid nasce il Centro de Danza diretto da María Pagés, mentre la scena musicale esplode con MadCool Festival, concerti di Dua Lipa, Maluma e Iron Maiden. Sul fronte sportivo debutta la NFL al Bernabéu e arrivano gli Europei di atletica. L’arte è protagonista con mostre su Antonio Palacios, Proust, Alice nel Paese delle Meraviglie e il mondo dei videogiochi. Lusso e gusto con i nuovi hotel Brach, El Autor e The Palace rinnovato e cinque ristoranti stellati. Da scoprire anche Carabanchel, la “Soho madrilena”, e Usera, vivace Chinatown, simboli di una Madrid creativa e autentica.