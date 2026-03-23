Thailandia, la campagna per il turismo benessere upper level

Turismo wellness per il target high end: l’Ente del turismo Thailandese ha lanciato una nuova campagna dedicata al benessere ‘Healing Journey Thailand’ per incoraggiare i viaggiatori di alto livello a visitare la nazione del Sud-Est asiatico.

La campagna è stata lanciata ufficialmente ad inizio 2026, con il cantautore britannico Henry Moodie protagonista del video promozionale. La campagna globale presenta destinazioni in tutta la Thailandia, da Krabi e Trang a Koh Muk e Koh Kraden a Chiang Mai e Rangong, Sukhothai e Baan Na Ton Chan, con la guida di content creator come gli svedesi Malin & Jules (@malinandjules) o Casey Pickup (@howtotravelfulltime).

Attraverso la campagna e i vari canali di distribuzione, i viaggiatori scopriranno qualcosa in più sullo stile di vita lento della Thailandia, sulla cultura del caffè, sulla vita isolana e sulle meraviglie regionali, dalle sorgenti termali ai laboratori artigianali e molto altro. Tutti i video, gli articoli e le foto della campagna seguono il principio guida di Healing Journey Thailand, ossia ‘La guarigione è il nuovo lusso’, e promuovono un turismo più responsabile che si concentra meno sul numero di viaggiatori e più sul valore di chi visita il Paese.