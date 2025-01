Thailandia: nel 2024 oltre 940mila arrivi dall’Europa meridionale e dal Mediterraneo, Italia secondo mercato

Si chiude un anno positivo per la Thailandia. Secondo quanto riferisce l’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese di Roma sono 940.051 i turisti provenienti dall’Europa meridionale e dal bacino del Mediterraneo che hanno raggiunto il Paese nel 2024.

Tra i mercati, l’Italia si piazza sul secondo gradino del podio, con 267.474 turisti, dietro a Israele (primo mercato con 281.803 turisti) e davanti alla Spagna (al terzo posto con 207.710 turisti).

Il ricavo stimato derivanti da questi flussi supera i 64,39 miliardi di Baht, pari a 1,8 miliardi di euro.

A contribuire a queste performance secondo la direttrice dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese di Roma, Nanthasiri Ronnasiri, l’impatto delle partnership strategiche con le compagnie aeree, che hanno portato a nuovi voli internazionali.

Obiettivi 2025

Guardando al 2025, obiettivo primario di Tat è quello di migliorare la qualità e la sostenibilità del turismo attraverso la campagna ‘Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025’, che vuole offrire esperienze diverse ai turisti target.

Nell’ambito di questo progetto, Tat Roma ha promosso viaggi in Thailandia durante tutto l’anno, supportando la realizzazione di documentari di viaggio da parte di Rai 3 e Marcopolo Tv, nonché un viaggio stampa per ‘Donnavventura’ su Rai 2.

Inoltre, rivela Thanpanee Kiatphaibool, governatore Tat, la Thailandia si sta preparando a celebrare la campagna ‘The Million Thanks’ per accogliere i turisti provenienti dall’Europa meridionale e dai Paesi del Mediterraneo, che si prevede raggiungeranno il milione nel 2025.