Alberghi diffusi e boutique hotel nelle zone montane, la zona di Sur con le sue oasi naturalistiche, l’outdoor e la destagionalizzazione. Sono questi i nuovi prodotti e i prossimi obiettivi dell’Oman secondo Massimo Tocchetti, presidente di Aigo, che rappresenta il Sultanato dell’Oman in Italia.

“L’Italia è il secondo mercato europeo dopo la Germania. Nel 2023 gli arrivi in Oman sono stati 52mila, 70mila se si includono anche i croceristi. Un ottimo recupero sui volumi prepandemia – spiega -. Siamo ottimisti per il futuro. La delegazione italiana che ha partecipato a questo evento è stata la più numerosa. In questi giorni tantissimi ricettivisti e rappresentanti di strutture omanite sono arrivati da tutto il Paese per incontrare i nostri operatori. Inoltre stiamo provando a sviluppare il prodotto per gli anni a venire. Quindi non solo promuovendo le aree già conosciute come Salalah, Muscat, ma anche i prodotti e le attività alternative quali gli alberghi diffusi e i boutique hotel nelle zone montane, la zona di Sur con le sue oasi naturalistiche, l’outdoor”.

Tocchetti racconta l’Oman a margine della prima edizione di ‘Europe Marhaba’ evento organizzato dal Ministero del Turismo e che ha riunito nel paese del Golfo i principali player del mercato europeo con l’obiettivo di mostrare novità e potenzialità del prodotto.

Oltre alla dimensione culturale, alle proposte sea & sand che combinano mare e tour nel deserto, tra gli obiettivi dell’Oman ci sono quelli di diversificare e destagionalizzare. “C’è un potenziale enorme - dice Tocchetti -, ma il Sultanato non intende sfociare nel sovraffollamento turistico: vuole invece preservare l’identità, l’autenticità e la popolazione”.