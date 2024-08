Tokyo, l’esperienza nel capsule hotel che analizza la qualità del sonno

Provare una vera ‘esperienza giapponese’ e nel medesimo tempo farsi fare un’analisi del sonno, per tornare a casa più consapevoli delle proprie difficoltà nel riposo.

L’esperienza si può fare a Tokyo, considerata da sempre una delle capitali dell’high tech, che non si smentisce neppure questa volta. Protagonista è uno dei capsule hotel della capitale, il Nine Hours vicino alla stazione JR di Shinagawa.

I capsule hotel, nati come soluzione per offrire un giaciglio ai pendolari usciti dall’ufficio troppo tardi per salire sull’ultimo treno della giornata, da anni sono diventati una meta per numerosi turisti stranieri desiderosi di sperimentare un modo di riposare tutto giapponese.

Nel Nine Hours di Shinagawa, dal prossimo 9 agosto, sarà possibile riposare nelle famose capsule e nel contempo, grazie al servizio 9h Sleep Fitscan, far analizzare le qualità del proprio sonno. Il servizio utilizzerà telecamere a infrarossi, microfoni per la raccolta dei suoni e sensori di movimento del corpo, delle onde cerebrali e della temperatura corporea centrale, senza nessuna necessità di attrezzature da indossare durante il sonno. Sarà così effettuata una analisi integrata dei vari tipi di dati, per chi avrà espresso il consenso, e un rapporto dettagliato informerà gli ospiti sulla qualità del loro sonno.