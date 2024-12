Troppi turisti in Lapponia, i residenti iniziano a protestare

Troppi turisti anche in Lapponia? Rovaniemi si sta affermando come meta dell’inverno. Nel 2023 ha registrato un incremento di visitatori sull’anno precedente del 30%, complici il successo del parco tematico Santa Claus Village e la meraviglia naturale dell’aurora boreale. Ma ora, come accade nelle città d’arte e nelle mete estive più gettonate dai flussi di massa, i residenti iniziano a mostrare cenni di insofferenza nei confronti del turismo natalizio.

Come riporta Repubblica, anche nel centro della città finlandese i grandi flussi dei mesi invernali stanno facendo gonfiare i prezzi e proliferare gli affitti turistici, con le conseguenze sul mercato immobiliare che ormai conosciamo bene anche nei centri storici italiani.

Iniziano così a crearsi gruppi di attivisti che chiedono alle istituzioni di agire contro il turismo di massa e di arginare la diffusione delle locazioni turistiche.