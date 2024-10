Turespaña, un microsito svela la Spagna sostenibile

La Spagna più sostenibile in un portale. Turespaña lancia un microsito in quattro lingue (italiano, francese, inglese e tedesco), che mette in evidenza aspetti quali la protezione della natura, la conservazione del patrimonio e le opzioni di trasporto sostenibile.

Il nuovo portale (sustainability.spain.info), inserito all’interno del sito ufficiale dell’ente, propone, inoltre, idee di viaggio che includono turismo attivo e naturalistico, senza dimenticare i tour urbani e quelli gastronomici. Non mancano poi consigli ai turisti su come generare un impatto più positivo durante il soggiorno, come scegliere i mezzi di trasporto o gli alloggi e adottare comportamenti più responsabili.

“È dal 2021 che Turespaña lavora sulla sostenibilità, collaborando sia con i professionisti del settore sia con gli operatori turistici internazionali - spiega Blanca Pérez-Sauquillo López, direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo e Console aggiunto presso il Consolato Generale di Spagna a Milano -. Da una parte lavoriamo con il settore professionale, come abbiamo fatto con l’iniziativa ‘Spain Talks. Caring for the Future’, rivolta alle buone pratiche sostenibili del turismo, che quest’anno ha visto eventi organizzati a Londra, Milano, Stoccolma, Parigi, New York, e che prossimamente farà tappa a Berlino, con l’obiettivo di internazionalizzare prodotti e servizi turistici sostenibili. Dall’altro è fondamentale comunicare questo cambiamento anche ai turisti: dal 2022 abbiamo avviato un’indagine sulla soddisfazione dei turisti internazionali includendo domande sulla percezione della sostenibilità del Paese, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente, al riciclo, all’uso efficiente dell’energia e all’impatto del turismo sulle comunità locali”. Il nuovo portale, aggiunge, “mira a guidare i turisti verso decisioni più responsabili nella pianificazione dei viaggi e a far conoscere le destinazioni spagnole che stanno implementando strategie per favorire la sostenibilità del turismo. Si chiude così il cerchio con le informazioni inizialmente dirette ai professionisti del settore per arrivare, alla fine, al cliente finale, il turista”.