È ufficiale. Sean Duffy è il nuovo segretario ai Trasporti degli Usa. Il Senato ha confermato la sua nomina alla guida del Dipartimento dei Trasporti.

L’ex volto di Fox Business e membro del Congresso americano eredita così il posto di Pete Buttigieg, a capo del Dot durante l’Amministrazione Biden.

Tra le prime reazioni quella della Us Travel Association, che in una nota riportata su Travel Weekly, ha scritto: “Us Travel non vede l’ora di collaborare con il segretario Duffy e il Dot per ‘inaugurare la golden age dei viaggi’”.