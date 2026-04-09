Mia Hezi è stata riconfermata alla presidenza di Visit Usa Italia. L’associazione ha svolto le votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo che rimarrà in carica nei prossimi due anni.

La conferma di Hezi, spiega l’associazione in una nota, è “un segno chiaro di sostegno e di approvazione per la gestione dell’associazione uscita dal delicato periodo di pandemia e in piene forze per sostenere le diverse attività promozionali nel mercato italiano”.

Il Consiglio direttivo è composto da: Olga Mazzoni di Thema Srl, che assume l’incarico di vice-presidente Comunicazione; Carmen Bassi di Ti.Es.Bi, che si occuperà dei Tour Operator e della Tesoreria; Massimo Fede, di GDSM Global, che seguirà i progetti fieristici; Stefano Gnerucci di Kel12, che seguirà i rapporti con le agenzie di viaggi e il programma di VisitUsa Pro; Gabriele Graziani di RateHawk, che si occuperà dei progetti digitali e del sito web di Visit Usa; Alessandra Cabella di Oceania Cruises & Regent Seven Seas Cruises, che seguirà i progetti speciali a partnership.

“Sono onorata di essere stata riconfermata alla guida di Visit Usa Italy in un momento così strategico per il nostro mercato - commenta la presidente Mia Hezzi -. Il nuovo Board rappresenta un equilibrio tra esperienza consolidata e nuove energie, capace di accompagnare l’associazione in una fase di evoluzione concreta e orientata ai risultati. Il nostro obiettivo per il prossimo biennio è rafforzare ulteriormente il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per il trade italiano, ponte solido con i partner statunitensi e piattaforma di competenza e crescita per tutto il settore. Parallelamente - continua -, lavoreremo per consolidare il posizionamento di Visit Usa Italy anche verso il consumatore finale, rafforzando la nostra presenza come fonte autorevole, affidabile e ispirazionale nella pianificazione del viaggio negli Stati Uniti. Guardiamo al futuro con fiducia e determinazione, consapevoli che solo attraverso collaborazione, qualità dei contenuti e visione condivisa potremo generare valore reale e duraturo per la destinazione Stati Uniti.”

Le votazioni assembleari si sono svolte a seguito dell’approvazione all’unanimità del bilancio consuntivo 2025, che ha visto un consolidamento della stabilità economica dell’associazione, registrando una situazione contabile trasparente ed allineata agli obiettivi associativi. Parallelamente, è stato presentato il budget previsionale 2026 unitamente alle linee strategiche.

Tra i prossimi importanti appuntamenti a cui parteciperà Visit Usa Italia l’IPW Ft. Lauderdale, che si terrà a metà maggio in Florida. L’associazione sarà inoltre coinvolta nelle celebrazioni del 250° Anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti, evento fulcro del 2026; del Centenario della Route 66; ed allo svolgimento dei Campionati Mondiali di Calcio.

L’associazione condividerà la promozione degli Stati Uniti insieme a US Commercial Service del Consolato Usa e The Brand Usa attraverso eventi comunitari, opportunità educative e di formazione, celebrazioni e altro ancora.