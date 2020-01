Maldive e Dubai: dove vanno i vip a Capodanno

14:02

Maldive e Dubai si sono riconfermate anche per il Capodanno 2020 due fra le mete più ambite dai vip.

I principali media hanno infatti riportato come Alessia Marcuzzi sia stata ospite del Four Seasons Resorts alle Maldive in compagnia del marito Paolo Calabresi Marconi, l’ex compagno Simone Inzaghi, la figlia Mia e il figlio maggiore Tommaso Inzaghi. Sempre alle Maldive, hanno fatto tappa al Baglioni Resort Ilary Blasi con Francesco Totti e i loro tre figli, Chanel, Cristian ed Isabel; Pierfrancesco Favino e la moglie Anna Ferzetti, Wanda Nara con Mauro Icardi, Ezio Greggio e Romina Pierdomenico e Linus con la moglie Carlotta Di Molfetta.

Fedez a Dubai

Fra quanti hanno invece oprtato per Dubai sono stati segnalati Fedez con Chiara Ferragni al One & Only Royal Mirage Resort Dubai (nella foto) Barbara d’Urso, Jonathan Kashanian, Elisabetta Gregoraci e Cristiano Ronaldo con tutta la famiglia. E ancora,fra i vip c’erano Christian Vieri con la compagna Costanza Caracciolo e la coppia Filippo Magnini- Giorgia Palmas. Alcuni di questi hanno soggiornato al Caesars Bluewaters Dubai.