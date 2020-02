Nave in quarantena in Giappone: a bordo 35 italiani

14:02

Ci sono anche 35 italiani a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera ormeggiata a Yokoama in Giappone e messa in quarantena dalle autorità giapponesi per il coronavirus. Dei nostri connazionali, 25 sono membri dell’equipaggio e 10 passeggeri e, a quanto risulta al momento, non sono tra i contagiati.

La messa in quarantena era stata decisa dopo che il virus era stato rilevato su un passeggero proveniente da Hong Kong. Successive analisi a bordo hanno poi rilevato i sintomi in altre 33 persone, tutti membri dell’equipaggio, mentre in totale i crocieristi a bordo sarebbero 3.700.



Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la quarantena potrebbe durare fino al 19 febbraio.