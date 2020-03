Il gesto di Trip.com: un milione di mascherine donate

13:56

Ci sono reazioni e reazioni all'emergenza Coronavirus: quella di Trip.com segue la via della solidarietà e si concentra su uno dei supporti più necessari e al contempo introvabili del momento, le mascherine.

Pubblicità

Il Gruppo turistico cinese ha infatti annunciato la donazione di un milione di mascherine chirurgiche, in modo da dare un contributo concreto alla lotta per il contenimento della pandemia da Covid-19.



L'iniziativa, si legge su ETurbonews, è stata guidata da James Liang, fondatore e presidente del Cda di Trip.com: le mascherine sono già state consegnate in diversi paesi, tra cui Italia (dove qualche operatore conferma di aver ricevuto una mail da Trip.com con la richiesta di indirizzo a cui inviare mascherine), Corea, Giappone, Stati Uniti, Canada, Germania, Serbia, Francia, Regno Unito e Australia. O. D.