Bonaccorsi: “Servono interventi rapidi per i lavoratori del turismo”

15:53

“Dobbiamo essere rapidi ed efficaci. Ci sono tante professionalità di salvaguardare”. Lorenza Bonaccorsi rompe un lungo silenzio dopo i primi giorni dell’emergenza e torna a parlare di turismo ai microfoni di Rainews24.

“Per i lavoratori stagionali dobbiamo mettere in campo degli strumenti: la cassa integrazione è stata ampliata a tutto il turismo, cosa che non era scontata, ma non basta”.



Sul tema del reddito di emergenza da pensare anche per i lavoratori a tempo determinato nel comparto, Bonaccorsi non ha dubbi: “Dobbiamo essere concreti e operativi. Chiamiamolo come vogliamo, ma dobbiamo stare vicino ai lavoratori”.



E infine, un pensiero alla ripresa futura: “Quest’estate dobbiamo puntare sul turismo domestico, Italia su Italia, dobbiamo accompagnare imprese e lavoratori in questo periodo. Restiamo il Paese in cima ai desideri delle persone, continuiamo a lavorare con campagne per restare quello che siamo, un grande Paese e una grande destinazione turistica”.