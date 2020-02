Coronavirus, Bonaccorsi: “Al lavoro per le imprese turistiche danneggiate”

di Cristina Peroglio

12:16

Dopo l'incontro di giovedì scorso con le associazioni di categoria per affrontare la questione coronavirus e i danni che sta provocando al turismo italiano il lavoro del Governo sta proseguendo nella direzione tracciata. Lo conferma la sottosegretario Lorenza Bonaccorsi (nella foto).

"Oggi il ministro Franceschini si riunirà a Palazzo Chigi con gli altri colleghi di Governo per individuare il perimetro dell'intervento e i possibili canali per il reperimento di fondi" dice Bonaccorsi a TTG Italia. L'orientamento del Governo è quello di intervenire non solo con sconti sulle tasse per le imprese danneggiate, ma anche con ammortizzatori nei casi più pesanti.



"Non è però un intervento che si realizza in un giorno. Stiamo cercando di definire i numeri del fenomeno e le prime urgenze" conclude Bonaccorsi.