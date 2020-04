Inps: sito in tilt già nella notte per accedere ai 600 euro

10:51

Era prevedibile, ma si sperava che stavolta non accadesse. Invece, è puntualmente successo. Il sito dell’Inps al momento non è raggiungibile, neppure la homepage è accessibile e rimanda a un messaggio di errore, ma già nella notte la macchina per accedere ai 600 euro di bonus per gli autonomi si è inceppata.

Con un ritmo di 100 domande al secondo, era, appunto, prevedibile che tutto ciò accadesse.



Alla corsa forsennata al click ha contribuito anche una comunicazione poco chiara, che prima ha parlato di possibile click day, salvo poi ritirare l’ipotesi. Ma ancora all’alba era presente un messaggio web che avvisava l’utenza che le domande sarebbero state trattate in ordine cronologico fino a esaurimento delle risorse.



È ovvio quindi che ci sia stato un assalto alla piattaforma dell’Inps che ha ceduto già nel corso della nottata.