13:42

Il sindaco di Venezia e della Città metropolitana, Luigi Brugnaro, ha sottoscritto, insieme ai sindaci degli altri 43 comuni del territorio, un documento che contiene una serie di proposte di interventi a sostegno dell’azione amministrativa e dei bilanci dei Comuni, elaborato attraverso un confronto tra le amministrazioni locali durante il weekend pasquale.

La lettera, si legge su Hotelmag, è stata inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e ai presidenti dell’Anci nazionale e regionale Antonio De Caro e Mario Conte.



“Governo, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni rappresentano quella Pubblica amministrazione che ora deve, unita, affrontare la guerra economica e sociale derivante dall’attuale crisi sanitaria – si legge nella lettera -. Questa situazione emergenziale è stata affrontata con coraggio, ma ora vanno prese misure appropriate a superare quelle ricadute che si stanno già evidenziando. Abbiamo deciso di fare gioco di squadra, e presentare una serie di proposte tecniche che riguardano. Abbiamo bisogno di risposte e provvedimenti per il bene non solo delle singole amministrazioni comunali, ma anche e soprattutto per sostenere la prima voce che tieni in piedi l’economia dell’area veneziana, che è la filiera turistica”.



Sono 16 le proposte di intervento economico a sostegno dell’azione amministrativa e dei bilanci dei Comuni contenute nel documento. Tra le principali: anticipazione liquidità tramite Cdp-Cassa Depositi Prestiti, per gestire lo spostamento di tasse e tributi con oneri a carico dello Stato; esclusione della Tari/Tarip per attività economico-produttive chiuse per legge o comunque chiuse a seguito della situazione emergenziale; rimborso ai Comuni di una quota delle minori entrate calcolate come percentuale sul gettito di sanzioni Cds Contributo di sbarco, Imposta soggiorno, Tosap/Cosap, proventi accesso Zona traffico limitato.