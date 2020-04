Italy for Weddings non si ferma: le iniziative in campo

10:11

Italy for Weddings prosegue la sua marcia, continuando a proporre attività di comunicazione e iniziative di marketing. La divisione di Convention Bureau Italia offre un’ampia gamma di servizi dedicati ai professionisti della filiera che desiderano investire sul mercato wedding e promuovere il proprio prodotto nei mercati internazionali.

Il progetto Italy for Weddings nasce con l’appoggio dell’Enit in seguito alla presentazione della prima ricerca nazionale sui dati del Destination Wedding in Italia. Tra le azioni messe in campo in questo periodo, le #chatamezzogiorno, appuntamenti quasi quotidiani in diretta sul canale instagram di Ifw dove la division manager Laura D’Ambrosio si confronta con un esperto o esperta wedding ogni volta diverso.



In più, Italy for Weddings ha ideato e sviluppato dle Zoom Room, ossia video call durante le quali affrontare tutti i temi rimasti aperti durante le #chatamezzogiorno grazie alle domande poste dai follower.

“Credo – afferma Laura D’Ambrosio – che non vi sia momento più indicato di quello che stiamo vivendo per sperimentare le infinite possibilità che ci offre il mondo digital: entrare in contatto, seppur virtuale, con esperti del wedding, con le destinazioni e con gli operatori della filiera ci permette di utilizzare questo periodo di lockdown imposto come una grande opportunità di crescita. Italy for Weddings è presente per sostenere i suoi interlocutori e dare spazio al confronto e alla condivisione, in un’ottica di formazione sinergica che porterà al mercato wedding nazionale innumerevoli benefici, in attesa di poter ripartire con le consuete attività”.