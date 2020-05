Spiaggia 4.0: il progetto per far fronte al protocollo Inail-Iss

16:55

Come saranno le spiagge nella prima estate a prova di coronavirus? Prova a rispondere Spiagge 4.0, il piano d'azione messo a punto da Metawellness, Wedigital e Rivemo per far fronte al protocollo Inail-Iss.

Pubblicità

Il progetto, proposto ad amministrazioni pubbliche, stabilimenti balneari e strutture ricettive, prevede l'utilizzo in spiaggia di braccialetti anti-Covid che segnalano il mancato rispetto della distanza minima, la prenotazione via app di ombrelloni, cibi e bevande, il controllo dei posti disponibili e la gestione degli accessi con tabelloni numerici e fotocellule; pagamenti via smartphone; cabine, docce, phon rigorosamente touchless; e una serie di ulteriori misure per evitare assembramenti, garantire sicurezza e allo stesso tempo comfort agli utenti. O. D.