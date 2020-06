Il Cirque du Soleil chiede la protezione fallimentare

21:00

Anche il Cirque du Soleil alza bandiera bianca. Dopo tre mesi di stop forzato per tutti gli show e sotto un debito da un miliardo di dollari, la società canadese specializzata in spettacoli mozzafiato in giro per il mondo ha deciso di portare i libri in tribunale e accedere alla protezione fallimentare.

Il Cirque du Soleil era strettamente legato al mondo del turismo: i suoi show sono infatti una delle principali attrazioni per chi arrivava in Las Vegas. Inoltre da qualche tempo avevano stretto un importante accordo con Msc Crociere portando le loro attrazioni anche a bordo delle navi.