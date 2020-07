Spiagge e ville italiane al top: la classifica delle più costose

11:32

Spiagge e ville al top: come riportato da Money.it, il Codacons ha censito gli stabilimenti balneari italiani più costosi e lussuosi per trascorrere una giornata al mare e le ville più care.

Fra le spiagge campeggia al primo posto quella dell’hotel Excelsior al Lido di Venezia, seguita da quella dell’Augustus Hotel di Forte dei Marmi. In terza posizione il Twiga a Pietrasanta e a seguire l’Eco del Mare a Lerici, il Lido di Pettolecchia a Savelletri e quella dell’hotel Romazzino di Porto Cervo. All’hotel Excelsior si può arrivare a spendere anche 453 euro al giorno, costo della ‘capanna’ in prima fila, che comprende lettino con materasso, due sedie a sdraio, un tavolo con quattro sedie pieghevoli e tre teli da mare.



Per quanto concerne la villa più costosa si va in Sardegna, dove a Porto Rotondo una lussuosa struttura di 300 metri/quadri, accesso al mare diretto, 5 camere e 6 bagni, vasca idromassaggio e piscina, in alta stagione costa oltre 4mila euro a notte. A seguire Capri, dove una villa storica da 200 metri/quadri e tre camere da letto si aggira sempre sui 4mila euro. E a Copertino, in provincia di Lecce, una villa con caratteristiche simili supera i 3mila euro. A seguire Sestri Levante in Liguria, Marina di Modica in Sicilia, Amalfi, Forte dei Marmi e Ischia.