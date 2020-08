Decreto agosto: spunta l’esonero dei contributi per assunzioni a termine e stagionali

15:29

Anche le aziende che assumeranno lavoratori stagionali potranno accedere all’esonero del pagamento dei contributi. Lo dice la bozza del decreto Agosto che sta circolando in questi giorni, e che prevede che per i settori del turismo e delle terme i contratti a tempo determinato e i contratti stagionali abbiano diritto alla stessa esenzione dei contributi riservata alle aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato.

Secondo quanto riporta il decreto, questo tipo di beneficio rientra nel ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19’ della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea.



In caso di conversione di questi contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica l’esonero previsto per le aziende di altri settori.